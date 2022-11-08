Колосков не верит Блаттеру, что Платини выбрал Катар для ЧМ-2022 из-за президента Франции

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера о выборе места проведения чемпионата мира в Катаре.
«Это совсем давняя история. Решение провести ЧМ-2022 в Катаре было принято 2 декабря 2010 года. Я был на той конференции: доклад Катара произвёл на меня очень хорошее впечатление, а презентации США и других стран — совсем нет. Всё закономерно.
Блаттер уже не раз высказывался по поводу возможного чемпионата мира в США. Он уже лет восемь лет говорит, что лучше было бы провести турнир в другом месте. Как Платини мог повлиять на решение по месту проведения чемпионата мира? Раньше же исполком занимался этим, в нём было 23 человека.
Президент ФИФА сам не имеет права на голос. Ни Платини, ни Саркози не могли повлиять на это», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 8 ноября 2022
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