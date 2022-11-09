Садио Мане получил травму в матче с «Вердером» за 12 дней до чемпионата мира

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане получил повреждение в матче с «Вердером». Игра проходит в эти минуты. После того как медицинский персонал мюнхенцев осмотрел нападающего, на 20-й минуте встречи его заменил Лерой Зане.



Неизвестно, сумеет ли Мане восстановиться к чемпионату мира в Катаре, который стартует 20 ноября. Сборная Сенегала проведёт первый матч на турнире 21 ноября, её соперником станет команда Нидерландов. Также в группе А выступят сборные Катара и Эквадора.

В текущем сезоне Мане провёл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. За сборную Сенегала форвард провёл 89 игр и забил 33 мяча.

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