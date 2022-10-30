Садио Мане: всегда могу стать ещё лучше. Я из тех, кто учится каждый день
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Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане высказался о своих выступлениях за немецкий клуб.
«Я работаю ради команды, стараюсь забивать голы, отдавать результативные передачи и выигрывать матчи. Но я всегда могу стать ещё лучше во всём. Могу показывать больше и больше. Я из тех, кто учится каждый день. Думаю, могу ещё многое улучшить в своей игре в защите и в нападении.
Мы на верном пути. Последние недели были очень хорошими для нас. Но мы должны продолжать работать на высоком уровне и оставаться стабильными», — приводит слова Мане Kicker.
Мюнхенская «Бавария» в 12 матчах набрала 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Ранее немецкий клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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