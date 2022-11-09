«Это болезненное место». Нагельсман высказался о травме Садио Мане

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман коротко прокомментировал травму Садио Мане, которую футболист получил в матче 14-го тура Бундеслиги с «Вердером». Сенегальца пришлось заменить уже на 20-й минуте.



«Он получил удар в плато большеберцовой кости. Это болезненное место. Но нужно дождаться результатов рентгена, чтобы увидеть, что произошло и насколько всё серьёзно», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».



Мюнхенцы победили «Вердер» на «Альянц-Арене» со счётом 6:1. К моменту травмы Мане команды обменялись голами – забили Джамал Мусиала и Антони Юнг. Вскоре после замены Садио «Бавария» снова вышла вперёд – отличился Серж Гнабри. Дальше Леон Горецка и тот же Гнабри уже к перерыву довели дело до крупного счёта, а в концовке Гнабри и Матис Тель оформили разгром.