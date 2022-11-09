Предраг Кашчелан: жаль российских спортсменов, которые пострадали незаслуженно

32-летний черногорский защитник Предраг Кашчелан, игравший в России за тульский «Арсенал» и дзержинский «Химик», высказался на тему отстранения российских клубов и сборных от участия в международных турнирах.



«Мне очень жаль спортсменов, которые оказались в такой ситуации. Считаю, что они пострадали незаслуженно. Верю, что в ближайшем будущем всё начнёт меняться в положительную сторону, и россиян будут допускать до стартов как прежде. Это несправедливо, как и многое другое в жизни. Но, к сожалению, это всё политика. Мне остаётся лишь повториться: надеюсь и верю, что всё очень скоро станет как прежде», – приводит слова Кашчелана Metaratings.



Предраг покинул Россию в апреле 2015-го. Он провёл в стране чуть больше года, приняв участие в шести матчах за «Химик» и в трёх – за «Арсенал». Сейчас Кашчелан играет за «Дечич» из города Тузи. Команда занимает третье место в чемпионате Черногории после «Будучности» и «Сутьески».