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«Единственный тренер, который раскрепостил». Быстров и Аршавин поздравили Хиддинка

«Единственный тренер, который раскрепостил». Быстров и Аршавин поздравили Хиддинка
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Бывшие полузащитники «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин и Владимир Быстров обратились с поздравлениями к экс-главному тренеру национальной команды Гусу Хиддинку, который вчера, 8 ноября праздновал свой 76-й день рождения.

«Он единственный тренер, который раскрепостил ребят и сделал так, чтобы футболисты делали то, что они хотели делать, как на футбольном поле, так и вне его. Желаю ему здоровья, всего самого хорошего. Наверняка у него и так всё отлично. Самое главное, чтобы он не грустил и веселился, как он всегда делал», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

»С днем рождения! Всего самого лучшего. Привет из России! Надеюсь, что ты помнишь о нас. Мы точно тебя не забываем. Вперёд!» — цитирует Аршавина источник.

Напомним, голландский специалист занимал должность главного тренера сборной России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года.

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