Неймар: чем чаще люди пытаются сбить меня с ног, тем сильнее я хочу обводить их

30-летний бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар высказался по поводу жёсткой манеры игры со стороны соперников в чемпионате Франции.

«Я не знал, насколько интенсивным и физическим является футбол во Франции. Единственный способ избежать ошибок – быть внимательным и сосредоточенным, чтобы не получать травмы как в прошлом, из-за жёстких стыков.



Чем чаще люди пытаются сбить меня с ног, тем сильнее я хочу их обводить. Только так я могу себя обезопасить. Я не знаю, как защищать себя в такой же физической манере, поэтому использую дриблинг», — приводит слова Неймара L'Equipe.

Напомним, в текущем сезоне Лиги 1 на счету бразильца 11 голов и девять результативных передач в 13-ти матчах. Также Неймар забил два гола и трижды ассистировал партнёрам в пяти матчах Лиги чемпионов.

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