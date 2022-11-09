Хиддинк ответил на поздравление сборной России с днём рождения
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Нидерландский специалист Гус Хиддинк, которому вчера, 8 ноября, исполнилось 76 лет, ответил на поздравление сборной России с днём рождения. Пресс-служба национальной команды поблагодарила тренера за «подаренную сказку» и пожелала ему здоровья, благополучия и жизненной энергии. Журналисты переслали это поздравление Хиддинку, на что он ответил на русском языке.
«Spassiba bolsjoi! Udache!» — приводит сообщение Хиддинка «РБ Спорт».
Напомним, Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Специалист вывел сборную России в полуфинал чемпионата Европы — 2008. На этой стадии россияне уступили национальной команде Испании (0:3) и стали бронзовыми призёрами континентального первенства. Позже Гус работал в «Анжи».
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