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Мудрик из «Шахтёра» стал самым быстрым игроком группового этапа Лиги чемпионов

Мудрик из «Шахтёра» стал самым быстрым игроком группового этапа Лиги чемпионов
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Опубликован рейтинг самых скоростных футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Согласно информации пресс-службы ЛЧ в «Твиттере», наибольшую скорость во время матчей группового этапа развил вингер донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик — 36,6 км/ч. Аналогичный показатель и у Усмана Дембеле из «Барселоны». Замыкает тройку лидеров Рафаэл Леау из «Милана» (36,5 км/ч).

Также в топ-10 вошли Нуну Тавареш («Марсель»), Федерико Вальверде («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Мусса Диаби («Байер»), Рафа («Бенфика»), Тео Эрнандес («Милан»).

Фото: Пресс-служба Лиги чемпионов

Напомним, по результатам жеребьёвки в 1/8 финала ЛЧ сформировались следующие пары:

  • «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»;
  • «Брюгге» — «Бенфика»;
  • «Ливерпуль» — «Реал Мадрид»;
  • «Милан» — «Тоттенхэм Хотспур»;
  • «Айнтрахт» Франкфурт — «Наполи»;
  • «Боруссия» Дортмунд — «Челси»;
  • «Интер» Милан — «Порту»;
  • «ПСЖ» — «Бавария».
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