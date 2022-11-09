Мудрик из «Шахтёра» стал самым быстрым игроком группового этапа Лиги чемпионов
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Опубликован рейтинг самых скоростных футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Согласно информации пресс-службы ЛЧ в «Твиттере», наибольшую скорость во время матчей группового этапа развил вингер донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик — 36,6 км/ч. Аналогичный показатель и у Усмана Дембеле из «Барселоны». Замыкает тройку лидеров Рафаэл Леау из «Милана» (36,5 км/ч).
Также в топ-10 вошли Нуну Тавареш («Марсель»), Федерико Вальверде («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Мусса Диаби («Байер»), Рафа («Бенфика»), Тео Эрнандес («Милан»).
Фото: Пресс-служба Лиги чемпионов
Напомним, по результатам жеребьёвки в 1/8 финала ЛЧ сформировались следующие пары:
- «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»;
- «Брюгге» — «Бенфика»;
- «Ливерпуль» — «Реал Мадрид»;
- «Милан» — «Тоттенхэм Хотспур»;
- «Айнтрахт» Франкфурт — «Наполи»;
- «Боруссия» Дортмунд — «Челси»;
- «Интер» Милан — «Порту»;
- «ПСЖ» — «Бавария».
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