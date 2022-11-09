Мудрик из «Шахтёра» стал самым быстрым игроком группового этапа Лиги чемпионов

Опубликован рейтинг самых скоростных футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Согласно информации пресс-службы ЛЧ в «Твиттере», наибольшую скорость во время матчей группового этапа развил вингер донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик — 36,6 км/ч. Аналогичный показатель и у Усмана Дембеле из «Барселоны». Замыкает тройку лидеров Рафаэл Леау из «Милана» (36,5 км/ч).

Также в топ-10 вошли Нуну Тавареш («Марсель»), Федерико Вальверде («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Мусса Диаби («Байер»), Рафа («Бенфика»), Тео Эрнандес («Милан»).

Фото: Пресс-служба Лиги чемпионов

Напомним, по результатам жеребьёвки в 1/8 финала ЛЧ сформировались следующие пары: