Лига чемпионов: Клопп и Месси в шоке после жеребьёвки! «Сити» — явный фаворит

7 ноября состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. И уже на стадии 1/8 финала нас ждёт повторение решающего матча прошлого сезона: «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом». Есть и ещё одно противостояние, которое было бы достойно финала: «ПСЖ» против «Баварии». Рассказываем всё, что известно на данный момент о матчах плей-офф главного еврокубкового турнира.
Когда пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. Первые матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14-15 марта 2023 года.
Кто с кем сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
По итогам жеребьёвки плей-офф пары 1/8 финала выглядят следующим образом.
«Брюгге» – «Бенфика»
«Ливерпуль» – «Реал»
«Милан» – «Тоттенхэм»
«Айнтрахт» – «Наполи»
«Боруссия» Дортмунд – «Челси»
«Интер» – «Порту»
«ПСЖ» – «Бавария»
Отметим, что по регламенту команды, которые заняли первые места в своих группах, сыграют с командами, финишировавшими на групповом этапе вторыми. Преимущество для сеяных – они сыграют дома ответные матчи. При этом на этой стадии между собой не могли сыграть команды из одной страны, а также команды, которые на групповом этапе выступали в одном квартете.
Где смотреть матчи плей-офф Лиги чемпионов
Поединки 1/8 финала Лиги чемпионов в прямом эфире покажут на каналах холдинга «Матч!».
Кто фаворит Лиги чемпионов?
После жеребьёвки 1/8 финала букмекеры обновили линию на победителя турнира. По оценке аналитиков, явный фаворит Лиги чемпионов – «Манчестер Сити». Шансы команды Пепа Гвардиолы оценили коэффициентом 2.90. Вероятность, что турнир выиграет соперник «горожан» по 1/8 финала – «РБ Лейпциг» — выразили коэффициентом 100.00.
Следом в букмекерских рейтингах идёт мюнхенская «Бавария». Сделать ставку на команду Юлиана Нагельсмана можно с коэффициентом 7.50. При этом у баварцев один из самых сложных соперников в первом раунде плей-офф – «ПСЖ». На парижан дают коэффициент 11.00. Месси и Мбаппе против Садио Мане и немецкой машины: это нельзя пропустить!
Поставить на «Ливерпуль» можно за 9.50. Команде Юргена Клоппа сразу же достался в соперники «Реал», которому мерсисайдцы проиграли в финале прошлого сезона. Сейчас шансы «Королевского клуба» оценивают коэффициентом 13.00. Кстати, Клопп после поражения в прошлогоднем финале обещал, что «Ливерпуль» будет играть в решающем матче этого сезона. Но путь к выполнению этого обещания лежит через «Реал».
Сделать ставку на то, что Хвича Кварацхелия вместе с «Наполи» выиграет Лигу чемпионов уже в этом году, можно за 14.00. Неаполитанцев не совсем привычно видеть так высоко, но их игра подтверждает притязания на титул. Да и в 1/8 финала проблем с «Айнтрахтом» не должно возникнуть. Шансы победителя Лиги Европы прошлого сезона оценили котировкой 150.00.
На победу «Челси» предлагают коэффициент 17.00. Команда Грэма Поттера встретится с дортмундской «Боруссией» (55.00). Шансы «Тоттенхэма» букмекеры оценили в 18.00, Антонио Конте предстоит визит на родину, «шпорам» попался «Милан» (45.00).
Заключить пари на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 20.00. Португальцам в соперники достался «Брюгге» — открытие группового этапа турнира. Правда, сейчас бельгийцев считают самым слабым клубом, поставить на победу этой команды можно за 200.00.
Шансы «Интера» оценивают коэффициентом 45.00. Соперник миланцев – «Порту», это одна из самых ровных пар 1/8 финала. Поставить на успех португальцев можно за 90.00.
Лига чемпионов ушла на зимнюю паузу. Но в конце зимы нас ждёт потрясающий футбол. Удачных ставок!
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