Аршавин: не стал бы брать Сычевого в «Зенит» сейчас, но следил бы за ним

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о возможности перехода нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в стан сине-бело-голубых.

«Помог бы Сычевой «Зениту» в текущей ситуации с нападающими? Не знаю, игрок ли это одного сезона или нет. На месте «Зенита» я бы не стал брать Сычевого сейчас, но следил бы за этим игроком. Мне и так уже довелось видеть его вживую, когда я был в Оренбурге. На том самом матче с «Сочи», где он букет вручал. Парень бежит, достаточно техничен, может быть, с тактикой не всё в порядке, но я бы последил за ним. С другой стороны, ему 26 лет. Сергееву 27 лет? Думаю, сейчас все присматриваются к Сычевому», — цитирует Аршавина «Спорт день за днём».

Сычевой сыграл в 14 матчах Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, забив 11 голов и сделав одну голевую передачу.

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