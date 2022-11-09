Круговой показал фото с тренировки «Зенита». На снимке запечатлён и Чистяков
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Футболист «Зенита» Данил Круговой опубликовал в своём телеграм-канале фотографию с последней тренировки сине-бело-голубых. На снимке запечатлена часть игроков основной команды — среди них и защитник Дмитрий Чистяков.
Напомним, в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков поддержали партнёра по команде, высказавшись о ситуации в социальных сетях.
Ранее агент Чистякова также подтверждал, что его клиент продолжает тренироваться с основной командой.
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