Киммих: победа 1:0 — это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Вердером» в матче 14-го тура Бундеслиги (6:1).

«Мы блестяще начали первый тайм. Тогда мы и сделали игру. Это было впечатляюще. Мы были нацелены на ворота и быстро продвигались вперёд. Мы могли бы забить ещё больше голов. Мы всегда уверены в нашем классе, в тренере и в нашей команде. У нас были небольшие проблемы с результатами в начале сезона, но мы играли неплохо. Мы проанализировали ситуацию и сделали правильные выводы. Эта вера в собственные силы помогла нам. 1:0 — это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее», — цитирует Киммиха официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги после 14 сыгранных туров, набрав 31 очко. Команда одержала пять побед подряд в чемпионате Германии.

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