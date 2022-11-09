Главный тренер сборной Германии оценил форму Месси и Роналду перед ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от выступления нападающих «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Лионеля Месси и Криштиану Роналду на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я по-прежнему высоко оцениваю их обоих. Месси в матчах сборной Аргентины показывает, в какой огненной форме сейчас находится. Криштиану? Было бы глупо думать, что он не сможет сыграть решающую роль на чемпионате мира только потому, что в последнее время он испытывает проблемы в составе «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Флика Sky Sport Germany.

Чемпионат мира стартует 18 ноября. Сборная Аргентины с Месси сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Португалия Роналду встретится с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.