Главный тренер сборной Германии оценил форму Месси и Роналду перед ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от выступления нападающих «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Лионеля Месси и Криштиану Роналду на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Я по-прежнему высоко оцениваю их обоих. Месси в матчах сборной Аргентины показывает, в какой огненной форме сейчас находится. Криштиану? Было бы глупо думать, что он не сможет сыграть решающую роль на чемпионате мира только потому, что в последнее время он испытывает проблемы в составе «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Флика Sky Sport Germany.
Чемпионат мира стартует 18 ноября. Сборная Аргентины с Месси сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Португалия Роналду встретится с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.
- 9 ноября 2022
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:18
-
17:10
-
16:55
-
16:48
-
16:47
-
16:24
-
16:22
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:36
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:15
-
14:46
-
14:45
-
14:36
-
14:35
-
14:35
-
14:29
-
14:16
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:54
-
13:43
-
13:40
-
13:38
-
13:34