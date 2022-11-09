Габулов сообщил, что получил приглашение сыграть за сборную России — 2008 против Бразилии
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Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов рассказал, что получил приглашение сыграть за сборную России 2008 года в матче с бывшими футболистами сборной Бразилии.
«Я получил приглашение принять участие в данном мероприятии. Ответил согласием. Отношусь к этой идее очень положительно — хорошее мероприятие. В текущих условиях провести такой матч было бы неплохо. Понятно, что это шоу. Как и понятно, что не столько спортивное мероприятие, сколько развлекательное.
Но собрать в одном месте футболистов сборных Бразилии и России образца 2008 года — это очень хороший праздник. Это вызовет интерес среди любителей футбола», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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