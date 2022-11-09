Церемония открытия чемпионата мира по футболу — 2022 начнётся 20 ноября в 18:00

20 ноября 2022 года стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Церемония открытия мундиаля начнётся 20 ноября в 18:00 мск — за час до дебютного матча турнира, в котором встретятся Катар и Эквадор.
По сведениям СМИ, на торжественном мероприятии с большой долей вероятности выступит звезда Болливуда Нора Фатехи, хип-хоп исполнители Black Eyed Peas, Lil Baby и J Balvin, номинанты на Грэмми Bangtan Boy (BTS), Шакира, Дуа Липа и нигерийский художник Киз Дэниел.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Финальный матч пройдёт на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Решение о проведении ЧМ зимой было принято из-за чрезмерной летней жары в Катаре.
- 9 ноября 2022
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