Евгений Алдонин: не думаю, что Каррера — уникальная фигура. Не надо делать из него пророка

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал слова бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры о готовности тренировать ЦСКА или «Зенит», а также поделился личным мнением об итальянском специалисте.

«Человек просто хочет работать. Он понимает, что в России можно неплохо заработать, а время сейчас непростое. Не надо перебарщивать его значение. Особенный для «Спартака»? Да, впервые за долгое время стали с ним чемпионами. Но неизвестно, получится ли ещё раз. Тогда всё сложилось. Не думаю, что Каррера какая-то уникальная одиозная фигура.



Если бы он подтвердил свой статус со «Спартаком» дальнейшими успешными выступлениями… Не надо делать из него пророка. Есть ли вообще смысл сейчас привлекать его? Зачем привлекать дорогостоящего иностранца, чтобы в данном контексте тренировать российские команды? Это абсолютно невыгодно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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