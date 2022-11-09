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«Бавария» выступила с заявлением в связи с травмой Мане накануне ЧМ-2022

«Бавария» выступила с заявлением в связи с травмой Мане накануне ЧМ-2022
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Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте сообщила информацию о травме сенегальского форварда клуба Садио Мане.

«Садио Мане получил повреждение головки правой малоберцовой кости во время матча «Баварии» с «Вердером» (6:1). Лучший футболист Африки пропустит субботний матч с «Шальке». Дальнейшие обследования будут проведены в ближайшие дни. «Бавария» также находится в контакте с медицинским персоналом сенегальской футбольной ассоциации», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, ранее L'Equipe сообщил, что 30-летний футболист пропустит предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре. В текущем сезоне Мане провёл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. В составе сборной Сенегала форвард провёл 89 игр и забил 33 мяча.

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