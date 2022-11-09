Садио Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
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Нападающий сборной Сенегала Садио Мане пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы, информирует L'Equipe. Футболист получил повреждение сухожилия в матче Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» (6:1).
Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала проведёт первый матч на турнире 21 ноября, её соперником станет команда Нидерландов. Также в группе А выступят сборные Катара и Эквадора.
В сезоне-2022/2023 Мане провёл за мюнхенскую «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. В составе сборной Сенегала форвард провёл за всё время 89 игр и забил 33 мяча.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне. Видео:
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