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Садио Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Садио Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
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Нападающий сборной Сенегала Садио Мане пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы, информирует L'Equipe. Футболист получил повреждение сухожилия в матче Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» (6:1).

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала проведёт первый матч на турнире 21 ноября, её соперником станет команда Нидерландов. Также в группе А выступят сборные Катара и Эквадора.

В сезоне-2022/2023 Мане провёл за мюнхенскую «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. В составе сборной Сенегала форвард провёл за всё время 89 игр и забил 33 мяча.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне. Видео:

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