Сампаоли: ФИФА проводит ЧМ в месте, где не следовало. Мы — в худшем моменте человечества
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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Футболисты, близкие к участию в чемпионате мира, думают о многих вещах. Близость турнира заставляет их не полностью концентрироваться на текущих задачах.
ФИФА решила провести турнир в месте, где не следовало играть, в то время сезона, когда не следовало это делать, и всё из-за денег. Это бизнес, а за последствия платят те, кто находится снизу. Мы находимся в худшем моменте человечества на историческом уровне, во всё более и более глупом обществе», — приводит слова Сампаоли TyC Sports.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:
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