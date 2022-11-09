Сампаоли: ФИФА проводит ЧМ в месте, где не следовало. Мы — в худшем моменте человечества

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



«Футболисты, близкие к участию в чемпионате мира, думают о многих вещах. Близость турнира заставляет их не полностью концентрироваться на текущих задачах.



ФИФА решила провести турнир в месте, где не следовало играть, в то время сезона, когда не следовало это делать, и всё из-за денег. Это бизнес, а за последствия платят те, кто находится снизу. Мы находимся в худшем моменте человечества на историческом уровне, во всё более и более глупом обществе», — приводит слова Сампаоли TyC Sports.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: