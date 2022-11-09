«Милан» сообщил об уходе генерального директора клуба Газидиса

Итальянский «Милан» на официальном сайте сообщил об уходе генерального директора клуба Ивана Газидиса.



Отмечается, что контракт с функционером истекает 5 декабря 2022 года. Газидис останется в должности до даты его ухода, клуб в скором времени объявит о его преемнике.



«После четырёх замечательных, сложных лет я уезжаю из Милана. Я многим обязан этому клубу, его людям, болельщикам и городу, который буквально спас мне жизнь.



Если клуб сейчас в лучшем положении, чем когда я пришёл, то это полностью благодаря работе тех, кто меня окружал. Я не сомневаюсь, что люди, которые есть у нас на каждой должности, выведут клуб на новый уровень в ближайшие годы.



Наконец, я хочу сказать спасибо нашим фанатам. Они помогали клубу в трудные времена благодаря своей вере и силе. Я навсегда сохраню в сердце то, как они показали свою поддержку мне, когда мне было нехорошо. Они заслуживают всего хорошего. Я могу уйти из клуба, но клуб никогда не оставит меня», — заявил Газидис.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»: