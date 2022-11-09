Эндрик — об интересе топ-клубов Европы: не отдаю предпочтение ни одной команде

Бразильский 16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик, на которого объявили охоту топ-клубы Европы, поделился мнением об интересе к своей персоне, а также рассказал, с каким футболистом сборной Бразилии поддерживает дружбу.
«Очевидно, что я мечтаю играть в Европе, но в данный момент сосредоточен на «Палмейрасе». Я не обращаю внимания на слухи или новости о скаутах команд, которые приезжают последить за мной. У меня нет предпочтений ни к одной команде. Бензема, Левандовски, Винисиус, Рафинья — игроки высокого класса, за которыми я стараюсь наблюдать, чтобы учиться у них.
С Винисиусом я поддерживаю хорошие отношения. Думаю, что он покорит всю планету на чемпионате мира и будет одним из лучших. Он составит необыкновенный дуэт с Неймаром. Никогда не думал, что у меня будет дружба с Винисиусом, потому что он тот, кого я раньше мог видеть только по телевизору, поэтому надеюсь, что у нас будет долгая и крепкая дружба», — приводит слова Эндрика издание Mundo Deportivo.
1:0. Винисиус («Реал» Мадрид) забивает с передачи Вальверде:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 9 ноября 2022
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:19
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:18
-
17:10
-
16:55
-
16:48
-
16:47
-
16:24
-
16:22