Эндрик — об интересе топ-клубов Европы: не отдаю предпочтение ни одной команде

Бразильский 16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик, на которого объявили охоту топ-клубы Европы, поделился мнением об интересе к своей персоне, а также рассказал, с каким футболистом сборной Бразилии поддерживает дружбу.

«Очевидно, что я мечтаю играть в Европе, но в данный момент сосредоточен на «Палмейрасе». Я не обращаю внимания на слухи или новости о скаутах команд, которые приезжают последить за мной. У меня нет предпочтений ни к одной команде. Бензема, Левандовски, Винисиус, Рафинья — игроки высокого класса, за которыми я стараюсь наблюдать, чтобы учиться у них.

С Винисиусом я поддерживаю хорошие отношения. Думаю, что он покорит всю планету на чемпионате мира и будет одним из лучших. Он составит необыкновенный дуэт с Неймаром. Никогда не думал, что у меня будет дружба с Винисиусом, потому что он тот, кого я раньше мог видеть только по телевизору, поэтому надеюсь, что у нас будет долгая и крепкая дружба», — приводит слова Эндрика издание Mundo Deportivo.

Новость по теме Кака назвал фаворитов, которым отдаёт предпочтение на чемпионате мира по футболу

1:0. Винисиус («Реал» Мадрид) забивает с передачи Вальверде:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.