«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом

«Манчестер Юнайтед» серьёзно заинтересован в аргентинском хавбеке «Бенфики» Энцо Фернандесе. Как сообщает издание The Sun, клуб является одним из многих, кто желает подписать футболиста, но именно «красные дьяволы» планируют оформить трансфер уже в январе.
При этом сам лиссабонский клуб если и готов отпустить футболиста, то только в конце нынешнего сезона. Аргентинец перешёл в португальскую команду этим летом за € 12 млн, и считается, что в его контракте прописана клаусула в размере € 120,5 млн.
21-летний Фернандес провёл в составе португальской «Бенфики» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Игрок оказался в расширенном списке сборной Аргентины на чемпионат мира, и ожидается, что он попадёт в окончательную заявку команды.
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