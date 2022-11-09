Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Уэльса: никакого гольфа на ЧМ. Мы здесь, чтобы делать свою работу

Тренер сборной Уэльса: никакого гольфа на ЧМ. Мы здесь, чтобы делать свою работу
Комментарии

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что лидер национальной команды Гарет Бэйл не сможет играть в гольф во время чемпионата мира 2022 года.

«Всё верно. Никакого гольфа. Мы здесь, чтобы делать свою работу. Раньше Гарет, Киффер Мур или Аарон Рэмси могли подойти ко мне и спросить: «Какой план на завтра? Будут ли собрания?» Я отвечал: «Нет, никаких собраний, если хотите пройти девять лунок, то идите и играйте».

Но это возможно тогда, когда на подготовку к двум матчам есть неделя. А в Катаре времени будет недостаточно. Матчи – каждые четыре дня. Это безжалостно», – приводит слова Пейджа Daily Mail.

На групповом этапе чемпионата мира Уэльс сыграет с командами Англии, США и Ирана.

Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022