«Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» в матче 14-го тура Серии А

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Лечче» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Виа Дель Маре». Стартовый свисток главного арбитра матча Джанлуки Аурельяно прозвучал в 20:30 мск.
Хозяева забили свой первый мяч на 27-й минуте встречи, когда отличился защитник Федерико Баскиротто после передачи Хоана Гонсалеса. Через две минуты «Лечче» укрепил своё преимущество благодаря усилиям нападающего Федерико Ди Франческо, ассистировал ему Лоренцо Коломбо. На 40-й минуте Дуван Сапата после паса Руслана Малиновского помог «Аталанте» сократить отставание в счёте. Однако во втором тайме подопечные Джан Пьеро Гасперини не сумели спасти встречу. Матч закончился победой «Лечче» со счётом 2:1.
После этой встречи «Аталанта» осталась на четвёртой строчке чемпионата, имея в активе 27 очков. «Лечче» набрал 12 очков и поднялся на 16-ю позицию.
- 9 ноября 2022
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