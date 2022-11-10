«Арсенал» уступил дома «Брайтону» и вылетел из розыгрыша Кубка английской лиги
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Лондонский «Арсенал» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счётом 1:3. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне.
Счёт в игре на 20-й минуте открыл форвард «канониров» Эдди Нкетиа. Через семь минут ответный гол с пенальти забил нападающий Дэнни Уэлбек. На 58-й минуте вперёд «Брайтон» вывел японский полузащитник Каору Митома. Третий мяч в ворота Карла Хейна на 71-й минуте забил Тарик Лампти с передачи Билли Гилмора.
«Брайтон» прошёл в следующий раунд турнира, «Арсенал» покинул розыгрыш Кубка лиги.
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
09 ноября 2022, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Нкетиа – 20' 1:1 Уэлбек – 27' (пен) 1:2 Митома – 58' 1:3 Лампти – 71'
«Вулверхэмптон» в другом матче дня одержал победу над «Лидсом» со счётом 1:0. Единственный мяч на 85-й минуте забил полузащитник «волков» Бубакар Траоре.
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