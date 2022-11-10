«Арсенал» уступил дома «Брайтону» и вылетел из розыгрыша Кубка английской лиги

Лондонский «Арсенал» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счётом 1:3. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне.



Счёт в игре на 20-й минуте открыл форвард «канониров» Эдди Нкетиа. Через семь минут ответный гол с пенальти забил нападающий Дэнни Уэлбек. На 58-й минуте вперёд «Брайтон» вывел японский полузащитник Каору Митома. Третий мяч в ворота Карла Хейна на 71-й минуте забил Тарик Лампти с передачи Билли Гилмора.



«Брайтон» прошёл в следующий раунд турнира, «Арсенал» покинул розыгрыш Кубка лиги.

«Вулверхэмптон» в другом матче дня одержал победу над «Лидсом» со счётом 1:0. Единственный мяч на 85-й минуте забил полузащитник «волков» Бубакар Траоре.