Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«РБ Лейпциг» обыграл «Фрайбург»

«РБ Лейпциг» обыграл «Фрайбург»
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, состоялся матч в рамках 14-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 55-й минуте счёт в игре открыл Мохамед Симакан. Спустя минуту Кристофер Нкунку укрепил преимущество команды Марко Розе. Ему ассистировал Доминик Собослаи. Спустя 10 минут Лукас Кюблер сократил отставание в счёте. На 77-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг. Он реализовал пенальти.

Лейпцигский клуб занимает пятое место в Бундеслиге. Лидирует в Бундеслиге «Бавария» — команда Юлиана Нагельсмана набрала 31 очко. «Фрайбург» располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
09 ноября 2022, среда. 22:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Симакан – 54'   2:0 Нкунку – 56'   2:1 Кюблер – 66'   3:1 Форсберг – 78' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022