«РБ Лейпциг» обыграл «Фрайбург»
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Сегодня, 10 ноября, состоялся матч в рамках 14-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 55-й минуте счёт в игре открыл Мохамед Симакан. Спустя минуту Кристофер Нкунку укрепил преимущество команды Марко Розе. Ему ассистировал Доминик Собослаи. Спустя 10 минут Лукас Кюблер сократил отставание в счёте. На 77-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг. Он реализовал пенальти.
Лейпцигский клуб занимает пятое место в Бундеслиге. Лидирует в Бундеслиге «Бавария» — команда Юлиана Нагельсмана набрала 31 очко. «Фрайбург» располагается на третьем месте в турнирной таблице.
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