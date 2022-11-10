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«Интер» дома разгромил «Болонью», забив сопернику шесть мячей

«Интер» дома разгромил «Болонью», забив сопернику шесть мячей
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Сегодня, 10 ноября, завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» принимал «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток арбитра матча прозвучал в 22:45 мск.

Первыми вперёд вышли гости – отличился Хараламбос Ликояннис, точный пас ему отдал Риккардо Орсолини. Через четыре минуты Эдин Джеко сравнял счёт. На 36-й минуте миланский клуб вышел вперёд благодаря усилиям Федерико Димарко. Через шесть минут Лаутаро Мартинес после паса Хакана Чалханоглу укрепил преимущество хозяев. На 48-й минуте Федерико Димарко сделал дубль после паса Николо Бареллы и довёл результат до разгрома. На 60-й минуте Чалханоглу реализовал 11-метровый удар. На 76-й минуте Робин Госенс с передачи Эдина Джеко забил ещё один гол «нерадзурри» в этом матче.

Победа позволила «Интеру» набрать 27 очков и подняться на четвёртое место Серии А. «Болонья», у которой 16 очков, опустилась на 13-ю строчку.

Италия - Серия А. 14-й тур
09 ноября 2022, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
6 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ликояннис – 22'   1:1 Джеко – 26'   2:1 Димарко – 36'   3:1 Мартинес – 42'   4:1 Димарко – 48'   5:1 Чалханоглу – 59' (пен)   6:1 Госенс – 76'
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