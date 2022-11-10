«Интер» дома разгромил «Болонью», забив сопернику шесть мячей

Сегодня, 10 ноября, завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» принимал «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток арбитра матча прозвучал в 22:45 мск.



Первыми вперёд вышли гости – отличился Хараламбос Ликояннис, точный пас ему отдал Риккардо Орсолини. Через четыре минуты Эдин Джеко сравнял счёт. На 36-й минуте миланский клуб вышел вперёд благодаря усилиям Федерико Димарко. Через шесть минут Лаутаро Мартинес после паса Хакана Чалханоглу укрепил преимущество хозяев. На 48-й минуте Федерико Димарко сделал дубль после паса Николо Бареллы и довёл результат до разгрома. На 60-й минуте Чалханоглу реализовал 11-метровый удар. На 76-й минуте Робин Госенс с передачи Эдина Джеко забил ещё один гол «нерадзурри» в этом матче.



Победа позволила «Интеру» набрать 27 очков и подняться на четвёртое место Серии А. «Болонья», у которой 16 очков, опустилась на 13-ю строчку.