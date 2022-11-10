Газзаев жёстко ответил на слова Карреры о готовности вернуться в Россию

Известный российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что не против возглавить ЦСКА или «Зенит».
«Я считаю, что это наглое заявление. В ЦСКА и «Зените» работают наши российские специалисты, причем работают хорошо. Пусть он у себя в Италии попробует найти работу. Там‑то он никому не нужен, поэтому он здесь пытается найти себе лавочку. Считаю, что такие заявление некорректны, потому что тренеры этих команд работают успешно. Сейчас, к сожалению, к нам приезжают иностранные тренеры, которые, мягко говоря, не востребованы у себя на родине в других странах. Они считают, что здесь им дадут работу.
Почему Каррера нигде не задержался после «Спартака»? Надо прекратить сюда звать таких специалистов. К нам должны приезжать тренеры с высокой квалификацией, которые оставят большой след. Например, Дик Адвокат выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА с «Зенитом» — это хороший пример. Манчини и Капелло, к сожалению, имели неудачный опыт, но все‑таки это большие фигуры, которые достигли серьезных высот. Нам надо уважать своих специалистов. Почему Каррера говорит про ЦСКА и «Зенит»? Почему он не сказал, что хочет поработать в «Торпедо» или «Химках», хотя я абсолютно уверен, что его и туда не возьмут, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нём московский клуб стал чемпионом России в 2017 году.
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