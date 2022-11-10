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Колосков: слышал, что у сборной России был вариант сыграть с Ираном. Можно и с Арменией

Колосков: слышал, что у сборной России был вариант сыграть с Ираном. Можно и с Арменией
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о потенциальных соперниках сборной России по товарищеским матчам в условиях отстранения от участия в международных турнирах.

«Сейчас играть особо не с кем, но играть всё равно надо. Нужно, чтобы команда собиралась, готовилась. Санкции снимут, а у нас команда не готова к международным турнирам. Команду нужно готовить. Что касается соперников – это те, с кем удаётся договориться в сложившейся ситуации.

Если помечтать, то было бы отлично сыграть со сборными Аргентины и Бразилии. Если более реалистично смотреть на вещи, то я слышал, что был вариант сыграть со сборной Ирана. Почему с ними не сыграть? Хорошая команда. Можно с Арменией сыграть товарищеский матч», – приводит слова Колоскова Metaratings.

В текущем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча – в Душанбе с Таджикистаном (17 ноября, начало – в 18:00 мск) и в Ташкенте с Узбекистаном (20 ноября в 15:00 мск). Тренерский штаб национальной команды включил в финальный список сборной 30 игроков.

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