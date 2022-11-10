Пике: утром в Пльзене я сообщил Лапорте, что ухожу

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, объявивший о завершении карьеры, рассказал о том, когда им было принято финальное решение и как он сообщил об этом руководству клуба.



«Утро в Пльзене – момент, когда я сказал Лапорте, что ухожу. Точнее, я отправил ему этот текст в сообщении. Мы уже говорили с ним об этом раньше в его доме, а закончили ту беседу объятиями и смехом.



Я ухожу из футбола очень счастливым. Оглядываюсь назад и вижу, что это было захватывающее путешествие. Я чувствовал невероятную привилегию, играя в команде всей своей жизни и выигрывая всё. Я не мог просить ничего большего. Из каждого дня я выжимал всё полностью, максимально, как если бы этот день был последним. И я надеюсь продолжать жить таким же образом. У меня есть возможность прожить очень достойную жизнь. Просыпаясь каждый день, моя первая мысль – что я привилегирован», – приводит слова Пике Marca.



1 ноября в Пльзене «Барселона» выиграла со счётом 4:2 у «Виктории» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Пике провёл на поле все 90 минут. После этого он сыграл на «Камп Ноу» в 13-м туре Примеры и попрощался с болельщиками. Однако 8 ноября Хави включил его в запас на матч с «Осасуной» в связи с кадровыми проблемами, в частности, из-за отсутствия травмированного Жюля Кунде. Жерар в перерыве на повышенных тонах провёл разговор с арбитром и получил красную карточку, удалившись со скамейки.

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