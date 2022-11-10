Клопп рассказал о своём отношении к возможной продаже «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о продаже клуба новым владельцам. Вероятнее всего, мерсисайдцев купят инвесторы из Дубая.
«Для меня потенциальная сделка не имеет большого значения. Это никак не повлияло на нашу подготовку к играм. Футболисты ни разу не спрашивали меня об этом. Что бы ни произошло, я всегда буду предан «Ливерпулю», – цитирует немца портал Goal.com.
Последний матч в преддверии старта ЧМ-2022 команда Юргена Клоппа сыграет с «Саутгемптоном». Встреча состоится в субботу, 12 ноября, на «Энфилде». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. На данный момент «Ливерпуль» с 19 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво. Видеоролик:
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