Игрок «Динамо» Нгамалё вошёл в заявку сборной Камеруна на ЧМ-2022

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё попал в состав национальной команды на чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные из заявки африканской команды. В текущем сезоне на московский клуб хавбек провёл семь игр, в них он отметился одним голом и одной результативной передачей.
У себя на родине Муми выступал за «Массанго», столичный клуб «Каннон Яунде» и «Котон Спорт». В 2016 году Нгамалё перебрался в австрийский «Альтах». В нём он отыграл один сезон, после чего перешёл в «Янг Бойз».
Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Национальная команда Камеруна на групповом этапе встретится со Швейцарией, Сербией и Бразилией. Первый матч на турнире сборная Камеруна проведёт со Швейцарией. Матч состоится 24 ноября.
- 10 ноября 2022
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