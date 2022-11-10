Клопп — о матче с «Дерби»: мы действительно любим давать молодым такую возможность

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Дерби Каунти» (0:0, 3:2 по пенальти).

«Мне понравилось, мне это снова понравилось. Это самое сложное в футболе, когда вы сталкиваетесь с соперником, который глубоко обороняется, контратакует, выбивает мяч, подставляется и всё такое прочее. Очевидно, что у нас было не так много времени на подготовку к игре, но мы могли хотя бы раз потренироваться, потому что мы изменились. Это то, что я говорил в прошлом году, — людям всегда не нравится, когда тебя выбивают, и это звучит так: «Очень молодой состав, вы не воспринимаете соперника всерьёз». Это никогда не было правдой, но мы должны сделать две вещи: убедиться, что мы никем не рискуем, это очень важно, а во-вторых, мы действительно любим давать молодым такую возможность.

Так что теперь вы можете себе представить, даже если бы мы проиграли сегодня в серии пенальти, если бы люди не увидели Стефана, Бобби, Бена, Мела, Лейтона, Фабиу лишь немного старше, конечно, Кельвина, а затем Харви выходит на поле. Так что их было восемь или девять действительно молодых парней, и так приятно их видеть, приятно, что можем дать возможность поиграть в настоящий мужской футбол против команды, которая явно хотела пройти дальше. Мы все знаем, я почти уверен, я никого не спрашивал, что для «Дерби» эта игра действительно важна с точки зрения денег: ещё один раунд, может быть, другая крупная команда Премьер-лиги на выезде или в Дерби, где они сами заполнили бы стадион. А потом пройти через это — это просто отличный опыт», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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