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Отец Черышева рассказал о предложении Денису от клуба Пике до перехода в «Венецию»

Отец Черышева рассказал о предложении Денису от клуба Пике до перехода в «Венецию»
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Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дмитрия Черышева, рассказал о предложении сыну от клуба «Андорра» испанского футболиста Жерара Пике.

«Денис в «Санта-Коломе»? Нет, это всё бред. Денис даже не обсуждал это, с нашей стороны тоже никаких разговоров в «Санта-Коломе» по Денису не было. Было предложение от футбольного клуба «Андорра», который домашние матчи проводит здесь у нас, но выступает в испанской Сегунде. Этот клуб принадлежит Жерару Пике.

Были очень интересные предложения этим летом из России и Турции, но Денис сам принял решение перебраться в Италию. Я мог только дать совет. Он находится там, где сам захотел», – приводит слова Дмитрия Черышева Metaratings.

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