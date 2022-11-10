«Лутон» подтвердил, что Натан Джонс ведёт переговоры с «Саутгемптоном»

Главный тренер английского «Лутона» Натан Джонс покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды. В «Лутоне» также подтвердили, что специалист ведёт переговоры с руководством «Саутгемптона» для назначения на аналогичную должность. Тренер уже согласился возглавить клуб английской Премьер-лиги.

Ранее он работал в «Брайтоне». До этого «святых» возглавлял Ральф Хазенхюттль. Сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить английский клуб в случае увольнения Хазенхюттля.

На протяжении карьеры игрока Натан выступал за английские клубы «Саутенд Юнайтед», «Скарборо», «Йовил Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион».