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«Лутон» подтвердил, что Натан Джонс ведёт переговоры с «Саутгемптоном»

«Лутон» подтвердил, что Натан Джонс ведёт переговоры с «Саутгемптоном»
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Главный тренер английского «Лутона» Натан Джонс покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды. В «Лутоне» также подтвердили, что специалист ведёт переговоры с руководством «Саутгемптона» для назначения на аналогичную должность. Тренер уже согласился возглавить клуб английской Премьер-лиги.

Ранее он работал в «Брайтоне». До этого «святых» возглавлял Ральф Хазенхюттль. Сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить английский клуб в случае увольнения Хазенхюттля.

На протяжении карьеры игрока Натан выступал за английские клубы «Саутенд Юнайтед», «Скарборо», «Йовил Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

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