Н'Голо Канте может перейти в «ПСЖ»
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает инсайдер Кристиан Фальк в своей социальной сети.
По информации источника, руководство французского клуба заинтересовано в переходе хавбека, который может стать свободным агентом следующим летом. Ранее сообщалось, что синие не могут договориться с игроком о продлении контракта, хотя нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023.
Ранее стало известно, что игрок «Челси» пропустит чемпионат мира. Одним из аргументов лондонского клуба является травматичность звёздного полузащитника. На данный момент футболист провёл в сезоне-2022/2023 лишь два матча.
У кого в английской Премьер-лиге самый крупный контракт?
Новость по теме«Челси» объявил, что Канте пропустит чемпионат мира
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