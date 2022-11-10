Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает инсайдер Кристиан Фальк в своей социальной сети.

По информации источника, руководство французского клуба заинтересовано в переходе хавбека, который может стать свободным агентом следующим летом. Ранее сообщалось, что синие не могут договориться с игроком о продлении контракта, хотя нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023.

Ранее стало известно, что игрок «Челси» пропустит чемпионат мира. Одним из аргументов лондонского клуба является травматичность звёздного полузащитника. На данный момент футболист провёл в сезоне-2022/2023 лишь два матча.

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