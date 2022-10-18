«Челси» объявил, что Канте пропустит чемпионат мира
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте точно пропустит чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Французский футболист пропустит около трёх месяцев, восстанавливаясь после травмы подколенного сухожилия. Ранее сообщалось, что у него произошёл рецидив травмы. Последний раз Канте выходил на поле 14 августа.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» не собирается продлевать контракт с Н'Голо Канте, хотя нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023. Одним из аргументов лондонского клуба является травматичность звёздного полузащитника. На данный момент футболист провёл в сезоне-2022/2023 лишь два матча.
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