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17-летний нападающий «Боруссии» Мукоко заменит Марко Ройса в составе Германии на ЧМ-2022

17-летний нападающий «Боруссии» Мукоко заменит Марко Ройса в составе Германии на ЧМ-2022
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Нападающий футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Юссуфа Мукоко войдёт в окончательную заявку сборной Германии для участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своём «твиттере».

Ранее сообщалось о том, что 33-летний футболист «Боруссии» Марко Ройс не сможет принять участие в турнире из-за травмы лодыжки, полученной на 32-й минуте матча чемпионата Германии с «Шальке». Вместо Ройса на мундиале сыграет его одноклубник 17-летний Юссуфа Мукоко.

В текущем сезоне молодой немецкий нападающий сыграл в 19 матчах немецкой Бундеслиги и Лиги чемпионов, в которых забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Для уроженца Камеруна Мукоко предстоящий чемпионат мира станет дебютным турниром в составе сборной Германии.

Немецкая команда сыграет на групповом этапе со сборными Японии, Испании и Коста-Рики.

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