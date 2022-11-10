17-летний нападающий «Боруссии» Мукоко заменит Марко Ройса в составе Германии на ЧМ-2022

Нападающий футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Юссуфа Мукоко войдёт в окончательную заявку сборной Германии для участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своём «твиттере».
Ранее сообщалось о том, что 33-летний футболист «Боруссии» Марко Ройс не сможет принять участие в турнире из-за травмы лодыжки, полученной на 32-й минуте матча чемпионата Германии с «Шальке». Вместо Ройса на мундиале сыграет его одноклубник 17-летний Юссуфа Мукоко.
В текущем сезоне молодой немецкий нападающий сыграл в 19 матчах немецкой Бундеслиги и Лиги чемпионов, в которых забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Для уроженца Камеруна Мукоко предстоящий чемпионат мира станет дебютным турниром в составе сборной Германии.
Немецкая команда сыграет на групповом этапе со сборными Японии, Испании и Коста-Рики.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 10 ноября 2022
-
13:09
-
13:02
-
12:43
-
12:41
-
12:28
-
12:18
-
12:12
-
12:12
-
12:04
-
12:03
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
10:54
-
10:37
-
10:35
-
10:17
-
10:07
-
09:58
-
09:54
-
09:49
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
09:28
-
09:07
-
09:05