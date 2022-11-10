Болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Садио Мане

Болельщики сборной Сенегала создали петицию с требованием перенести проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с травмой нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане.
«Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!» — говорится в заявлении авторов петиции на Change.org. Подписать петицию с требованием о переносе чемпионата мира ради Мане может любой желающий.
Ранее стало известно, что лидер африканской сборной получил травму сухожилия в игре немецкой Бундеслиги, в которой «Бавария» Мане встречалась с «Вердером» (6:1). Ранее французский L'Equipe сообщил, что повреждение помешает 30-летнему сенегальцу сыграть на предстоящем чемпионате мира.
В текущем сезоне на счету Мане 23 матча во всех турнирах за «Баварию», в которых сенегалец забил 11 голов и сделал четыре голевые передачи. Сборная Сенегала на чемпионате мира в Катаре сыграет в группе с хозяевами турнира, командой Эквадора и сборной Нидерландов.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне
- 10 ноября 2022
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