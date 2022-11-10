Магомед Адиев поздравил Гаэля Ондуа с попаданием в состав сборной Камеруна на ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поздравил полузащитника Гаэля Ондуа с попаданием в состав команды Камеруна на чемпионат мира в Катаре.



«Когда я тренировал «Анжи», мог ли представить, что Гаэль Ондуа поедет на ЧМ? У него всегда были задатки для таких достижений. Гаэль работоспособный и крепкий футболист, который хорош в отборе. Понятно, что он долгое время не находился в моём поле зрения, но я знаю, что Гаэль играет сейчас в Германии. Если человек играет в конкурентоспособном чемпионате, получает игровое время — конечно, он будет одним из кандидатов на попадание в основную заявку сборной Камеруна.



Пользуясь случаем, хотел бы поздравить его с попаданием на чемпионат мира, чтобы он не останавливался на достигнутом. Буду следить и переживать за него», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.