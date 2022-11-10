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Тренер «Оренбурга» Личка предположил, за счёт чего можно обыграть «Краснодар»

Тренер «Оренбурга» Личка предположил, за счёт чего можно обыграть «Краснодар»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды встретятся в воскресенье, 13 ноября.

«Команда «Краснодар» играет по схеме 4-3-3. У них игроки, которые хорошо работают с мячом, любят владеть мячом. У них хорошая скорость впереди. Как обыграть «Краснодар»? Очень просто — играть агрессивно, как с «Факелом». Использовать быстрые контратаки, открытые пространства в их обороне, потому что они тоже будут атаковать через фланги — могут появляться свободные зоны. Понятно, что хороший настрой. Хороший настрой — менталитет победителя. Не приходить только поиграть в футбол», — сказал Личка в видео на официальном YouTube-канале «Оренбурга».

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