В «Оренбурге» отреагировали на информацию, что сумма выкупа Сычевого равна 100 млн рублей

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию, что сумма выкупа нападающего Владимира Сычевого равна 100 млн рублей.



«Информация о сумме отступных у Сычевого в 100 миллионов рублей не совсем близка к правде», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

9 ноября «Оренбург» объявил о продлении контракта с Сычевым. Обновлённое соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года (предыдущее истекало в конце сезона-2022/2023). Президент клуба Василий Еремякин в комментарии «Чемпионату» рассказал, что официальных запросов по приобретению форварда от других клубов не поступало, а также о том, что финансовые условия контракта Сычевого с «Оренбургом» после переподписания улучшились. Позже появилась информация о сумме отступных в новом контракте, при выплате которых футболиста сможет выкупить другой клуб. Согласно сообщениям, она составляет 100 млн рублей.

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