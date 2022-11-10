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Источник: Мане будет включён в заявку сборной Сенегала ЧМ-2022, несмотря на травму

Источник: Мане будет включён в заявку сборной Сенегала ЧМ-2022, несмотря на травму
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане будет включён в заявку сборной Сенегала на чемпионат мира по футболу 2022 года, сообщает в своих соцсетях агентство AFP со ссылкой на источник в сенегальской футбольной федерации.

Отмечается, что состав команды Сенегала на турнир будет объявлен в пятницу, 11 ноября. 30-летний Мане получил травму сухожилия в игре немецкой Бундеслиги, в которой «Бавария» встречалась с «Вердером» (6:1). Ранее L'Equipe сообщил, что повреждение помешает Мане сыграть на чемпионате мира.

Напомним, сборная Сенегала на чемпионате мира в Катаре сыграет в группе с хозяевами турнира, командой Эквадора и сборной Нидерландов.

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