Источник: Мане будет включён в заявку сборной Сенегала ЧМ-2022, несмотря на травму
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане будет включён в заявку сборной Сенегала на чемпионат мира по футболу 2022 года, сообщает в своих соцсетях агентство AFP со ссылкой на источник в сенегальской футбольной федерации.
Отмечается, что состав команды Сенегала на турнир будет объявлен в пятницу, 11 ноября. 30-летний Мане получил травму сухожилия в игре немецкой Бундеслиги, в которой «Бавария» встречалась с «Вердером» (6:1). Ранее L'Equipe сообщил, что повреждение помешает Мане сыграть на чемпионате мира.
Напомним, сборная Сенегала на чемпионате мира в Катаре сыграет в группе с хозяевами турнира, командой Эквадора и сборной Нидерландов.
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Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022:
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