Мукоко может перейти в топ-клуб Европы. В конце сезона игрок станет свободным агентом

Немецкий нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко является одной из приоритетных целей ведущих европейских клубов. Контракт игрока истекает в июне 2023 года, и команды уже готовы вступить в борьбу за молодого таланта. Как сообщает портал Fichajes, на 17-летнего футболиста претендуют «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Каталонский гранд одним из первых занёс Мукоко в свой список интересов. Но преградой могут стать неожиданно высокие финансовые требования его агентов — около € 30 млн за сезон, что не будет готов удовлетворить ни один клуб. Однако сине-гранатовые всё равно поучаствуют в гонке за игрока, так как считают его крайне перспективным. «Барселоне» предстоит конкурировать с «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», так как наставники английских грандов также высоко оценивают талант молодого форварда.
В текущем сезоне Мукоко провёл за «Боруссию» 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Сегодня, 10 ноября, было объявлено, что 17-летний игрок включён в финальную заявку сборной Германии на чемпионат мира на место травмированного Марко Ройса.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 10 ноября 2022
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