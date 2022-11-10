Владельцы «Ньюкасла» инвестировали ещё € 80,8 млн. Общий объём вложений — более € 510 млн

Владельцы английского «Ньюкасла» из Саудовской Аравии инвестировали ещё € 80,8 млн в клуб, сообщает официальный сайт «сорок».
Отмечается, что общий объём вложений в «Ньюкасл» группы собственников на сегодняшний день составляет более € 510 млн.
«Мы находимся в начале реализации долгосрочного плана, направленного на создание клуба, который сможет стабильно конкурировать на самых высоких уровнях в Англии и в Европе. Нам нужно развивать команду и проект. Мы должны делать это, придерживаясь правил финансового фэйр-плей. Эти дополнительные инвестиции позволят нам продолжать реализацию бизнес-плана», – заявил генеральный директор «Ньюкасла» Даррен Илз.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, после 14 матчей набрав 27 очков.
Ширер забил пять голов за игру. Пента-трик великого бомбардира:
- 10 ноября 2022
-
22:27
-
22:20
-
22:19
-
22:12
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:22
-
20:56
-
20:51
-
20:36
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:11
-
19:50
-
19:47
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
18:53
-
18:46
-
18:35
-
18:28
-
18:28
-
18:20
-
18:11
-
18:09
-
18:00