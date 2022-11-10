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Владельцы «Ньюкасла» инвестировали ещё € 80,8 млн. Общий объём вложений — более € 510 млн

Владельцы «Ньюкасла» инвестировали ещё € 80,8 млн. Общий объём вложений — более € 510 млн
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Владельцы английского «Ньюкасла» из Саудовской Аравии инвестировали ещё € 80,8 млн в клуб, сообщает официальный сайт «сорок».

Отмечается, что общий объём вложений в «Ньюкасл» группы собственников на сегодняшний день составляет более € 510 млн.

«Мы находимся в начале реализации долгосрочного плана, направленного на создание клуба, который сможет стабильно конкурировать на самых высоких уровнях в Англии и в Европе. Нам нужно развивать команду и проект. Мы должны делать это, придерживаясь правил финансового фэйр-плей. Эти дополнительные инвестиции позволят нам продолжать реализацию бизнес-плана», – заявил генеральный директор «Ньюкасла» Даррен Илз.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, после 14 матчей набрав 27 очков.

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