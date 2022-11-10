«Реал» — «Кадис»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Ла Лиги

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» примет «Кадис». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Градо прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Реал»: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Тчуамени, Кроос — Вальверде, Родриго, Винисиус.

«Кадис»: Ледесма — Эспино, Кала, Хименес, Карселен — Собрино, Феде, Алькарас, Алехо — Лосано, Фернандес.

На данный момент мадридский «Реал» занимает вторую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата, набрав по итогам прошлых встреч 32 очка. «Сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на пять очков, но каталонцы уже сыграли свой матч в этом туре. «Кадис» занимает 19-е место турнирной таблицы в зоне вылета, у команды 11 очков.

«Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге, уступив «Райо»:

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