В Испании просят отстранить комментатора, высказавшегося о груди футболистки во время игры

Комментатор матча чемпионата Испании между женскими командами «Атлетико» и «Альхама» Диего Гарсия высказал реплику про маленькую грудь одной из футболисток, сообщает Republica.



Таким образом он отреагировал на один из эпизодов встречи с участием голкипера «Атлетико» Лолы Галлардо. В соцсетях после матча разгорелся скандал, многие просят отстранить комментатора от работы.



«Относительно того, что произошло в ситуации с Лолой Галлардо, когда я использовал уменьшительно-ласкательное слово в качестве эвфемизма: мне жаль, если кто-то обиделся на комментарий, и я извиняюсь. Единственное, что я чувствую к Лоле — это глубокое восхищение.



Я всегда стараюсь передать с экспрессивностью то, что происходит в матчах, но с максимальным уважением к профессионалам, которые играют», — заявил Гарсия.

Футболистка исполнила тверк перед болельщиками: