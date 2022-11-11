В Испании просят отстранить комментатора, высказавшегося о груди футболистки во время игры

Комментатор матча чемпионата Испании между женскими командами «Атлетико» и «Альхама» Диего Гарсия высказал реплику про маленькую грудь одной из футболисток, сообщает Republica.
Таким образом он отреагировал на один из эпизодов встречи с участием голкипера «Атлетико» Лолы Галлардо. В соцсетях после матча разгорелся скандал, многие просят отстранить комментатора от работы.
«Относительно того, что произошло в ситуации с Лолой Галлардо, когда я использовал уменьшительно-ласкательное слово в качестве эвфемизма: мне жаль, если кто-то обиделся на комментарий, и я извиняюсь. Единственное, что я чувствую к Лоле — это глубокое восхищение.
Я всегда стараюсь передать с экспрессивностью то, что происходит в матчах, но с максимальным уважением к профессионалам, которые играют», — заявил Гарсия.
Футболистка исполнила тверк перед болельщиками:
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