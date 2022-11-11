«Реал» дома обыграл «Кадис». Отставание от «Барселоны» — два очка

Вечером 10 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 14-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» принимал «Кадис» и одержал победу со счётом 2:1.
В первом тайме команда Карло Анчелотти владела мячом 70% игрового времени и нанесла по воротам соперника восемь ударов, трижды попав в створ. Одна из попыток оказалась успешной – на 40-й минуте Эдер Милитао забил головой после подачи Тони Крооса.
Гол Эдера Милитао в матче с «Кадисом»:
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При этом Кадис ни разу не потревожил Тибо Куртуа: два их удара оказались неточными, один был заблокирован. Во втором тайме к голевой передаче добавил забитый мяч Кроос – немецкий полузащитник «Реала» отличился на 70-й минуте.
Кроос забивает шикарным ударом с лёта:
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На 82-й минуте вышедший на замену форвард «Кадиса» Лукас Перес отыграл один гол.
Для «Реала» это 11-я победа в текущем сезоне чемпионата Испании. Мадридцы занимают второе место, отставая на два очка от «Барселоны». Напомним, в предыдущем туре «сливочные» впервые проиграли в Примере – «Райо Вальекано» со счётом 2:3.
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