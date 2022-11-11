«Вулверхэмптон» может подписать для Лопетеги двоих игроков «Реала»

Английский «Вулверхэмптон» уже в зимнее трансферное окно может пополнить свой состав двумя игроками мадридского «Реала», сообщает A Bola.



Речь о нападающем Мариано Диасе и защитнике Начо Фернандесе. Как отмечает издание, поскольку у обоих истекают контракты с «Реалом» летом 2023 года, уже в январе эти футболисты будут доступны для переговоров о приобретении по ценам ниже их реальной рыночной стоимости. Мадридцы не рассчитывают на них в будущем и будут открыты для потенциальной сделки. Интерес «Вулверхэмптона» к этим футболистам связан с назначением на пост главного тренера Хулена Лопетеги.



Отметим, что 29-летний доминиканец Мариано Диас в 2018 году вернулся в «Реал» из «Лиона», именно когда Лопетеги был главным тренером «сливочных», а после увольнения испанского специалиста в конце октября писал, что всегда будет благодарен за это Хулену. В текущем сезоне он провёл за «Реал» суммарно лишь 25 минут (пять матчей). 32-летний Начо принял участие в 10 играх во всех турнирах (412 минут) – он провёл в мадридском клубе всю карьеру.

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